Общество

Легенды и быль псковского Залесья

В начале осени 1431 года на псковском рубеже в Залесье князем Александром Федоровичем Щепой и псковскими посадниками был заложен новый пригород Выбор. Основание приграничной крепости пришлось на день Воздвижения Честного и Животворящего Креста. Псковская летопись по этому случаю сообщает: «Князь Александр и посадник Селивестр заложиша новыи городок на новом месте на реке над Ругодивом, в Залесьи, Выбор, и начаша делати на Воздвижение Честного Креста и до зимы зделаша».

В духовной грамоте царя Ивана Грозного 1572 года и перемирной грамоте 1582 года между Иваном Грозным и польским королем Стефаном Баторием псковский пригород Выбор именуется городом Выборец.

На фото: Городище Выбор. 1431 год

Со времени основания Выбора православный праздник Воздвижения особо почитался в этих местах. На посаде пригорода возник Воздвиженский монастырь. После упразднения монастыря во второй половине 18 века о его существовании напоминал одноименный деревянный храм, к сожалению, не переживший Великую Отечественную войну.

Вокруг Выбора сформировался уезд, который делился на пять губ. Преимущественно данная публикация посвящена пережившим столетия и ныне существующим населенным пунктам Козмодемьяницкой и Крекшинской губ. В губернский период и до революции территория Выборского уезда относилась к Корешевской волости 1 стана Островского уезда. Сейчас это территория Выборской волости Новоржевского района.

Выборский уезд граничил на севере Володимирским уездом, на востоке с Дубковским уездом и территорией новгородской Ржевы Пустой, южнее с Вороничским уездом, на западе с Вревским уездом. Наряду с Дубковым, Вревом и Вороничем пригород Выбор защищал псковские земли в районе Среднего Повеличья и реки Сороть от вторжений внешних врагов.

Первое летописное упоминание о Залесье относится к 1368 году, до того, как был основан город Выбор: «В то же время иная рать немецкая ходиша тороном около Велья и по Залесью».

В 1408 году немецкие рыцари повторили набег: «А местер в то время ходил на Демяничи и по Залесью и много пакости учиниша, и новгородские волости много повоеваша, и до Кошкина городка гонячися». Во время похода «воеваше немцы всю Залескую страну и до Черехи…». Трое суток магистр «станом стояше» на погосте Деменице в верховьях реки Черехи. Ливонцы опустошили окрестности Воронича.

В 1426 году эта территория была опустошена войсками великого князя литовского Витовта. В годы Ливонской войны во время похода короля Стефана Батория на Псков в 1581 году пригороды Выбор, Воронич и Врев с уездами были разорены неприятельскими войсками. В Смутное время эти территории также пострадали от литовских отрядов. Неспокойным для псковской земли было и время Смоленской войны с Речью Посполитой. В 1634 году «Литовские люди пошли с Себежа на Велье, Врев, Выбор и тех пригородов уезды. Дворовых, монастырских, церковных, помещичьих крестьян, их жен, детей побили, посады и уезда сожгли. Выбор литовские люди выжгли, а посадские люди целы…».

Летописные свидетельства о военных столкновениях, происходивших на приграничной территории между Вревом, Выбором и Вороничем, дополняются местными легендами.

На фото: Городище у д. Аполье. Урочище «Церквище»

Недалеко от пригорода Выбор на окраине деревни Аполье автором статьи в студенческие годы было обнаружено ранее неизвестное городище. С давних времен эта местность в лесу на краю болота называется «Церквище», а высокий холм с крутыми склонами и остатками древних укреплений местные жители называют «Городищем».



На фото: Вид на городищенский вал

Обнаруженное городище возвышается над болотом округлой формы. Старожилы рассказывали, что в 16 веке на месте болота было озеро, а на высоком холме, покрытом лесом, когда-то стояла деревянная церковь. На карте Островского уезда 1838 года рядом с деревней Аполье обозначено небольшое озеро, на месте которого теперь болото «Пронница».



Фрагмент карты Островского уезда 1838 года

Во время вражеского нашествия, датировку которого местное предание относит «к 1500-м годам», в церкви укрылось население округи, чтобы спастись от гибели. Предание гласит, что при приближении неприятельского войска церковь провалилась под землю вместе с людьми. Говорят, что древние жители здешних мест до сих пор живы и в день св. Троицы на горе можно услышать их голоса, церковное пение и колокольный звон.

Отмечу, что по рассказам старшего поколения местных жителей, в деревне Аполье и ее округе особо почитали два православных праздника – День св. Троицы и Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. По традиции в эти дни в деревне Аполье устраивались многолюдные ярмарки. Особое почитание праздника Воздвижения Креста в этих местах связано с тем, что деревня Аполье и соседние деревни - Бабихино, Копылово и Стрелкино, относились к приходу Крестовоздвиженской церкви в Выборе. Для местных жителей это был престольный праздник.



На фото: д.Аполье, Выборская волость Новоржевского района

С городищем у деревни Аполье связана еще одна легенда. Во время одного из военных походов на псковские земли рядом с городищем на ночлег расположилось лагерем литовское войско. На самом холме у озера был поставлен шатер для литовского военачальника. Но не суждено было литовцам продолжить поход в псковские земли. Среди местных жителей нашлась девушка, которая под покровом ночи хитростью прокралась в шатер и зарезала военачальника.

К сожалению, история не сохранила имени этой отважной выборянки. Узнав о гибели своего предводителя, литовские воины бросились в бегство, но были разбиты в сражении недалеко от городища. По преданию битва с литовцами произошла в том же лесу на дороге, ведущей из деревни Аполье в деревню Копылово рядом с ручьем на месте, называемом «Бороня», что означает место битвы. Погибло много воинов в том сражении, а их призраки и батальные сцены в тумане над ручьем, как уверяют местные жители, можно увидеть глубокой ночью до сих пор.



Битва русских с литовцами. Фрагмент картины «Битва под Оршей», 1514 год

Похожий случай с видением устрашающего войска в небе был отмечен псковским летописцем в 1565 году. «В лето 7076, в сентябре месяце, видели стражники у черехского моста сияющий в ночи свет и многое множество людей, вооруженных по воинскому обычаю; и пошли они ко граду Пскову. Стражники эти были в ужасе – такой великий страх охватил их. Поставили же их здесь стеречь от мора». По мнению современников, это видение было предупреждением о грядущем нашествии на город Псков войск короля Стефана Батория.



На фото: Лесная дорога к городищу

Между городищем и «Бороней» у дороги был обнаружен одиночный курган. По легенде, узнав о приближении врага местные жители спрятали под насыпью кургана весь свой скарб. Все они погибли, но спрятанное добро так и осталось лежать нетронутым. На вершине кургана видны следы старой грабительской ямы, видимо кто-то искал здесь клад.

Недалеко от городища у деревни Аполье проходила дорога, соединявшая пригороды Выбор, Врев и Воронич.



На фото: д. Стрелкино. Дорога на гору Поклонницу и пригород Выбор

В направлении от Выбора на Врев дорога проходит через деревню Стрелкино, расположенную на берегу реки Милья у подножия горы Поклонница. Название возвышенности возможно произошло от стоявшего на древнем тракте поклонного креста. В деревне Стрелкино сохранилось предание о провалившейся на горе Поклоннице церкви. Местные жители рассказывали о глубоком котловане в лесу на этой возвышенности, который образовался на месте церкви. По преданию из котлована иногда доносился колокольный звон. Не исключено, что на Поклоннице могло находится городище или культовое святилище.

Впервые деревня Стрелкино встречается в писцовых книгах 1585-1587 годов под названием Стрелниково: «За Офонасьемъ за Ивановымъ сыномъ Татищева дрв. Стрелниково на речке на Милье…». Следует отметить, что Татищевы были крупными землевладельцами в Выборском уезде. Среди ближайших существующих ныне деревень во владении помещиков Татищевых находились: Вишлево, Копылово, Барсуки с прилегающими землями. Последними владельцами деревни Стрелкино были помещики из рода Обольяниновых: надворный советник Александр Степанович Обольянинов и полковник Петр Александрович Обольянинов.



Река Милья в окрестностях д. Стрелкино

От деревни Стрелкино дорога идет вдоль русла реки Милья к деревне Копылово, расположенной на ручье Рудинка. В писцовых книгах 16 века ручей назван Рудница. Деревня упоминается в переписной книге 1646 года. По переписным книгам 1711 года деревня Копылово принадлежала стольнику Ивану Васильевичу Татищеву.

К югу от деревни Копылово шла дорога на Воронич через Вишлево и погост Крекшино, а в западном направлении через деревню Рогаткино мимо деревень Барсуки и Марьино – на Врев. Старожилы рассказывали, что дорога на Врев еще использовалась в 1970-е года, в настоящее время ее участок от деревни Марьино зарос лесом и трудно различим на местности.



На фото: Развилка дорог в д. Копылово

Погост Крекшино являлся центром Крекшинской губы, расположен на живописной возвышенности недалеко от места слияния реки Милья с рекой Сороть. В окрестностях Крекшино простирались владения Татищевых. Из писцовых книг 1585-1587 гг. известно, что к владениям рода Татищевых принадлежала деревня Вишлево. В писцовых книгах деревня Вишлево названа сельцом Вешлево: «За Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Татищева селце Вешлево, да 12 деревень, да 31 пустошь, да 13 селищъ, да 3 деревни, да селище въ пашню припущено…».



Фрагмент карты императора Наполеона Бонапарта 1812 года

с населенными пунктами Корешевской волости Островского уезда (территория бывшего Выборского уезда)

Сельцо Вешлево относилось к Крекшинской губе и находилось на границе с Козмодемьяницкой губой. Предположительно граница между губами Выборского уезда проходила по реке Висловка, на картах 19 века отмечена как река Малявка.



На фото: Средневековый каменный крест на погосте Крекшино

На месте погоста Крекшино сохранились средневековые каменные кресты и валунный фундамент церкви св. Николая Чудотворца. Церковь была деревянной с приделом во имя св. Александра Свирского. Сгорела в 1943 году.



На фото: Каменное крыльцо церкви св. Николая Чудотворца на погосте Крекшино

В семье священника погоста Крекшино родился Николай Ильич Серебрянский (1872-1940)— известный русский церковный историк, литературовед, библиограф, псковский краевед, крупный исследователь памятников древнерусской письменности, автор серии работ о монастырях и житиях святых Псковской Земли.



На фото: Часовня на погосте Крекшино

До революции к приходу церкви св. Николая в погосте Крекшино были приписаны сельцо Рогаткино с ближайшими деревнями Марьино и Щербихино.

Деревня Рогаткино расположена на равном расстоянии между Выбором и Вревом. В источниках 19 века населенный пункт отмечен как сельцо Рогаткино или Рогатка. На карте Островского уезда 1838 года место деревни отмечено как Полумыза. До революции сельцом и полумызой называли небольшой населенный пункт с помещичьей усадьбой. В деревне Рогаткино от помещичьей усадьбы сохранились постройки из валунно-кирпичной кладки и остатки валунной ограды.



На фото: Постройка бывшей усадьбы в д. Рогаткино

В 1848 году сельцо находилось в собственности крупного землевладельца барона А. Б. Фитингофа. Гвардии штабс-капитан барон А. Б. Фитингоф в начале 1840-х годов был избран в должность предводителя дворянства Островского уезда. После выхода в отставку в 1860-1870-е годы барон занимал должности в уездном и губернском земствах, был гласным Островского уездного земского собрания и почетным мировым судьей. Затем, в 1865-1877 годы действительный статский советник барон А. Б. Фитингоф являлся губернским предводителем дворянства. Барон также известен своей благотворительностью, в 1874 году в Псковском Сергиевском реальном училище была установлена стипендия барона А. Б. Фитингофа.



На фото: Остатки кирпично-валунной постройки в д. Рогаткино

Позднее сельцо Рогаткино с соседним сельцом Барсуки относились к имению помещиков Обольяниновых. Следует отметить, что сельцо Барсуки ранее принадлежало семье Василия Никитича Татищева – известного русского историка, ученого, военного и политического деятеля 18 столетия. И вероятно близлежащими землями в округе деревни Рогаткино также владели Татищевы.

Во время изучения окрестностей деревни Рогаткино, автором публикации были обнаружены следы двух селищ, существовавших в 15 – начале 17 веков, что свидетельствует о более раннем заселении прилегающей территории. Одно селище выявлено в урочище Скурдино напротив горы «Куропатка», в 300 метрах от Рогаткино. Второе ближайшее селище находилось между деревнями Копылово и Рогаткино. На карте 1838 года место селища обозначено деревней Пески.



На фото: Вид на гору «Осиновка» у д. Рогаткино

На окраине деревни Рогаткино в лесу при осмотре горы «Осиновка», с участием археолога, было выявлено городище. Четко прослеживается эскарпированность склонов холма и овальная площадка на вершине. На поверхности склона был найден фрагмент железного шлака, что также может указывать на присутствие в этих местах поселения и плавильного производства. В некоторых местах склоны холма повреждены землянками времен Великой Отечественной войны. У подножия горы сохранился глубокий котлован с крутыми склонами. Котлован мог образоваться при добыче грунта для насыпи горы «Осиновка». В настоящее время склоны горы заросли кустарником и хвойно-лиственными деревьями.



На фото: Лесная дорога у подножия горы «Осиновка»

По местному преданию, у подножия горы, где проходит лесная дорога в урочище Скурдино и деревню Плешатица, были похоронены «турки с длинными волосами». По преданию на закате солнца призраки турок выходят из-под земли и бродят по этой дороге. Поэтому местные жители старались в вечернее время без необходимости не ходить по лесной дороге, опасаясь встречи с призраками. Недалеко от деревни Рогаткино, в еловом лесу на ручье у деревни Щербихино, согласно местной легенде тоже можно встретить призрака в виде всадника на коне. Призрак ли это воина, затерявшегося во времени, местная легенда не сообщает.



На фото: д. Марьино. Выборская волость Новоржевского района



На фото: Вид на городище у д. Марьино

Интерес представляют и окрестности деревни Марьино, в 500 метрах от которой было обнаружено еще одно ранее неизвестное городище. Южный склон холма поврежден карьерными разработками по добыче песка. На вершине сохранилась округлая в плане площадка с остатками вала. Склон городища эскарпирован. Высота городища составляет более 10 метров.



На фото: Вид с городища у д. Марьино

С вершины холма хорошо просматриваются окрестности на многие километры. Местные жители называли городище «Высокая гора» или «Гора». В старину была традиция жечь на масленицу костры на вершине этой горы и кататься с ее склонов на санках. Обнаруженное городище у деревни Марьино расположено в 8 км от Врева.





На фото: Площадка городища у д. Марьино. Вид на вал

Можно предположить, что территория деревни Марьино относилась в Вревскому уезду или находилась на границе Выборского и Вревского уездов.

За последние десятилетия становится все больше заброшенных деревень, на месте когда-то крупных поселений сейчас пустыри, зарастающие лесами. Уходит старшее поколение — хранители местных традиций, знаний и легенд. Тем ценнее для нас успеть узнать как можно больше об истории древней Выборской земли.

Михаил Семенов