Общество

Около 4 тысяч саженцев ели высадили в Псковской области в рамках акции «Cохраним Лес»

Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Cохраним Лес. Участниками стали активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области и студенты Псковского государственного университета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, добровольцы посадили около 4 тысяч саженцев ели на участке леса в Псковском районе.

«Я с радостью присоединился к акции «Cохраним Лес». Считаю, что сохранение природы – дело каждого из нас», - отметил член регионального штаба ОНФ Иван Екимов.





Внести свой вклад в восстановление лесного фонда мог каждый желающий. На подготовленной для высадки саженцев лесополосы на этот раз собралось около 50 человек.

Многие из них сажали деревья впервые, поэтому для качественного выполнения работы сотрудники лесничества провели инструктаж и на личном примере показали, как правильно высадить саженец, чтобы он прижился.