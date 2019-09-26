Общество

Михаил Ведерников поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что машиностроение в Псковской области выпускает треть всей промышленной продукции региона, и тем самым прочно удерживает звание одной из наших системообразующих отраслей.

«Наши предприятия прошли через многолетнюю череду сложностей, изменений в экономике, становления рынка. Однако сегодня можно с уверенностью сказать, что машиностроение усилиями сотрудников и ветеранов отрасли смогло выйти на путь развития и с каждым годом восстанавливает утерянные позиции», - заявил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что с 2015 года промышленники Псковской области показывают темп роста в 3 раза выше среднероссийского. Министерство промышленности неоднократно отмечало успехи великолукского электротехнического кластера, ОЭЗ «Моглино» поддерживают на уровне правительства, Псковский электромашиностроительный завод также удерживает хорошую динамику.

«Администрация Псковской области будет делать все возможное, чтобы эта тенденция сохранялась, и усилия машиностроителей по-прежнему оставались важнейшими в деле развития нашей земли. Искренне желаю всем сотрудникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых успехов и достижений!», - заключил Михаил Ведерников.