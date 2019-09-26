Общество

Александр Котов: Предприятия машиностроительного комплекса вносят значительный вклад в укрепление экономического потенциала Псковской области

От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично председатель регионального парламента Александр Котов поздравил псковских машиностроителей с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного заксобрания.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что предприятия машиностроительного комплекса вносят значительный вклад в укрепление экономического потенциала Псковской области. Он отметил, что с советских времен эта отрасль региональной экономики активно развивалась и была важнейшей составной частью отечественной индустрии машиностроения.

«Интеллектуальный, производственный и кадровый потенциал машиностроительных предприятий области не просто сохранил то, что было создано предшественниками, но и позволил придать производству современный импульс развития с учетом богатых производственных традиций. Сегодня в отрасли внедряются передовые российские и мировые производственные технологии, используется современное оборудование, расширяется ассортимент продукции, повышается ее качество», - заявил Александр Котов.

В своем поздравлении он выразил уверенность, что профессионализм и трудолюбие машиностроителей Псковской области будет залогом дальнейшего динамичного развития производственного комплекса.