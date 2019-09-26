Общество

Россияне назвали исполнителей, чьи песни помогают работать

Работать под музыку любит каждый второй. Среди зарубежных исполнителей наиболее популярна группа «Rammstein», среди отечественных - Сергей Шнуров. В преддверии Международного дня музыки, который празднуется 1 октября, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, какие песни им «строить и жить помогают». В социологических опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов РФ.

Каждый второй россиянин любит работать под музыку (50%). Практически каждый третий предпочитает не перегружать звуковое пространство (32%). Больше всего нравится работать под музыку респондентам 25-34 лет (56%). Россияне старше 45 лет меньше всего любят слушать музыку на работе (42%).

Среди сотрудников, слушающих музыку на работе, большинство (38%) не имеет конкретных предпочтений, выбирая композиции под настроение или слушая подборки радиостанций.

Практически каждый четвертый (24%) любит работать под современную зарубежную музыку. Наиболее популярны треки «Rammstein», «Queen», Майкла Джексона, «Metallica» и «Muse».

Каждый пятый сотрудник (20%) предпочитает отечественные хиты. В пятерке лидеров - Шнуров, Лепс, Цой, Высоцкий и Oxxxymiron. Любителей классики - 12%. Наиболее популярны произведения Моцарта, Бетховена, Шопена, Баха и Чайковского. Современная инструментальная музыка помогает работать 3% опрошенных.

Любая музыка хороша, если помогает работать вам и при этом не мешает коллегам. Если вы работаете в офисе или open space, Superjob рекомендует наслаждаться музыкой только в наушниках. Если же ваше рабочее место позволяет слушать музыку через динамики, старайтесь, чтобы она не мешала рабочему процессу.