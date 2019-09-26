Общество

На фестивале бардовской песни в Пскове музыканты исполнили произведения известных авторов

На 9-м фестивале бардовской песни «В кругу друзей» в Пскове музыканты исполнили произведения известных российских и советских авторов. Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы, мероприятие прошло 27 сентября и было посвящено юбилейным датам таких бардов, как Булат Окуджава, Юрий Визбор, Сергей Никитин и рок-певец Гарик Сукачев.

«На фестиваль приехали обучающиеся образовательных учреждений из Дновского, Куньинского, Новоржевского, Невельского, Палкинского, Порховского, Струго-Красненского районов и из Пскова и Великих Лук. Свои таланты показали студенты из Агротехнического колледжа, медицинского училища и колледжа ПсковГУ», - сообщили организаторы.

Кроме того, на открытии участников фестиваля приветствовала Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка Псковской области. Наталия Соколова ежегодно принимает участие в фестивале в качестве почетного члена жюри. Музыкальным подарком стало выступление Аллы Мельник, преподавателя музыкальной школы №2 им. Мусоргского, тоже члена жюри фестиваля.

На фестивале звучало много разных песен. Яркими стали выступления участников в номинации «Автор». Лучшим в данной номинации признали Александр Петрова из Великих Лук с композицией «Синяя птица». Победителем в номинации «Исполнитель» стал Даниил Павлюченя из Дно. Он проникновенно спел песню Владимира Высоцкого «Лирическая». С «Песенкой о бумажном солдате» Булата Окуджавы 1 место получил дуэт из Струг Красных Елисей Бурдин и Антон Никандров. Вне конкуренции стало выступление Евгения Курочкина из Агротехнического колледжа. Песня Булата Окуджавы «А мы с тобой брат, из пехоты» в его исполнении не оставило неравнодушным никого. Композицию «Проруха-судьба» Гарика Сухачева дуэт Евгения Курочкина и Александр Федорова из Агротехнического колледжа исполнял дважды на «Бис».

Фестиваль завершился гимном, автором которого является Гринев Вячеслав, преподаватель из Куньинского района.

Напомним, организатором фестиваля стал Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий».