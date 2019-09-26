Психолог: Что должны знать родители подростков

Продолжаем тему взаимоотношений приемных родителей с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Сегодня психолог Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова Елена Григорьева рассказывает об основных «правилах», которые необходимо знать родителям.

Вкладывайтесь в отношения с ребенком заранее, до кризиса пубертата . Привязанность формируется до школы, что вы вложили в этот период, то и получите впоследствии. Это значит, что все имевшиеся подводные камни отношений будут обострены подростковым негативизмом и эмоциональностью, и неплохо было бы иметь базу, на которую можно опереться для успешного прохождения этой зоны турбулентности. Такой базой является привязанность – надежная стабильная связь со своим взрослым, основанная на защите и доминировании.

Ведущая деятельность подростка – общение со сверстниками. Если подросток предпочитает вашей компании общество друзей, а учебе - общение с приятелями, значит, он развивается по возрасту и это нормально. Он осваивает мир отношений, поступков, ценностей, в процессе чего решает колоссально важную для последующей взрослой жизни задачу: рождается его я, уникальное, неповторимое, отдельное от родителей, которое он настойчиво ищет методом проб и ошибок, порой доводя взрослых до белого каления.

Задача подростка – сепарация от родителей. Нам, родителям, это может быть больно, неприятно и тяжело, но еще сложнее будет ему без этого, без психологического отделения, без обретения самостоятельности, ответственности и умения полагаться на себя во взрослом возрасте. Отделение это происходит, в том числе, через негативизм, упрямство и свержение родителя с пьедестала. Подросток должен это сделать, чтобы научиться жить своим умом, как отдельное независимое существо, отвечающее за свои выборы и свои поступки. Это задача возраста, и это нормально.

«Странное» поведение подростка – следствие изменений, происходящих в его организме. Уровень тестостерона в крови мальчика-подростка соотносимо с массой тела в 2 раза выше, чем у взрослого мужчины. Это значит, немалую часть времени подросток пытается справиться с чем-то непонятным происходящим в его организме, выпадая из учебы, испытывая беспричинно тоскливо-злобное настроение, действуя импульсивно, агрессивно, протестно, плохо контролируя себя. Постарайтесь его понять. Иногда в силу этих самых наплывов он действительно вас не слышит, он не притворяется и не задался целью вас извести.