Общество

Активист профсоюзной первички «Горводоканал» Юрий Валетов стал номинантом конкурса «ПрофПрактики»

Псковская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения выдвинула для участия в конкурсе «ПрофПрактики» в номинации «ПрофДвижок» профсоюзного активиста первичной профсоюзной организации МП г. Пскова «Горводоканал» Юрия Валетова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Юрий Валентинович является активным участником профсоюзного движения, принимает участие во всех организуемых профсоюзами региона спортивных мероприятиях. Так, Юрий Валетов участвовал в двух туристических профсоюзных слетах, причем в 2018 году являлся капитаном команды. Под его чутким руководством команда показала хорошие результаты, хотя познакомились члены команды только прибыв на туристический слет. Также Юрий Валентинович принимал участие в соревнованиях по рыбной ловле в УОиО «Алоль», состоявшемся 7-8 сентября 2019 года, в дружеском матче по футболу в 2018 году. Но не только в спортивных мероприятиях принимает участие Юрий Валетов. Он также участвовал и во II съезде профсоюзной молодежи 21-23 июня 2019 года, посвященном проблемам экологии.

Также Псковская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения выдвигает для участия в конкурсе «ПрофПрактики» первичные профсоюзные организации МП г.Пскова «Горводоканал» и МП г.Пскова «Псковские тепловые сети» в номинации «ПрофЭнергия».

Первичные профсоюзные организации, при поддержке областной организации и администрации г.Пскова организовали дружеский матч по футболу между сотрудниками двух муниципальных предприятий – «Горводоканал» и «Псковские тепловые сети». Кроме этого, члены профсоюза, работающие именно на этих предприятиях, принимают самое активное участие во всех спортивных мероприятиях, проводимых на территории Псковской области. Среди последних — участие в профсоюзном туристическом слете, состоявшемся 9-11 августа 2019 года, и в соревнованиях по рыбной ловле 7-8 сентября.