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Как удержать нормальное артериальное давление?

Одна из самых распространенных болезней сердца у пенсионеров и не только - это гипертония. Сегодня мы расскажем о том, как бороться с этой болезнью и как удержать нормальное артериальное давление. Все советы сформированы по материалам Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

Гипертоническая болезнь - проявляется в виде повышения артериального давления. Это заболевание приводит к поражению большинства жизненно важных органов. Ежегодно в мире 7 млн. человек умирают и 15 млн - страдают из-за высокого артериального давления, или гипертонии. Ее называют самым значимым фактором риска смерти.

Рекомендации по борьбе с гипертонией

6 советов, которые помогут правильно измерять артериальное давление

Перед приобретением аппарата необходимо измерить окружность плеча, то есть бицепса. Нужно выбирать аппарат с манжетой, подходящей вам по размеру.

Перед измерением давления нужно успокоиться. Не пить чай, кофе или другие напитки, содержащие кофеин, отказаться полностью от физической нагрузки за 30 минут до измерения.

Нужно сесть правильно. Опереться спиной на спинку стула. Аппарат должен находиться на уровне сердца. Согнутые в локтях руки спокойно лежат на столе. Ноги или руки перекрещивать нельзя. Во время измерений нельзя разговаривать, смотреть телевизор, слушать радио, принимать пищу. Нижний край манжеты должен находиться на 2 см выше локтевого сгиба.

Измерить давление нужно 2-3 раза и записать среднее арифметическое этих измерений.

Так как артериальное давление изменяется в течение дня, важно измерять его в одно и то же время каждый день. Рекомендуется это делать утром и вечером.

Также важно записывать все показатели.

Как удержать нормальное артериальное давление

Многие препараты, которые снижают артериальное давление, являются также профилактикой сердечных приступов и инсульта. Принимать их можно только по назначению врача.

Нужно придерживаться режима приема лекарств, назначенного врачом.

Не делать перерывов в приеме лекарств.

Немедленно сообщать лечащему врачу о любых побочных эффектах.

Измерять давление, когда принимаете лекарства.

Снизить давление помогут:

Избавление от лишнего веса.

Отказ от курения.

Терапия медикаментозная и немедикаментозная: иглорефлексотерапия, электромагнитные волны, электропунктура.

Физическая активность.

Изменение рациона:

- При покупке продуктов обращайте внимание на вес продукта, его калорийность и химический состав, содержание белков, жиров, углеводов, указанных на этикетке.

- Сделайте свой рацион разнообразным, что будет способствовать большей его сбалансированности. Откажитесь от длительного применения односторонних несбалансированных рационов и диет; вегетарианство возможно только после консультации с врачом.

- Измените пропорции продуктов в своей тарелке в сторону увеличения рыбы, овощей и зелени, цельнозерновых продуктов и уменьшения жареных гарниров, сладких напитков, соусов и жира.

- Нужно ограничить сахар, кондитерские изделия, слойки, сливочное мороженое, пломбир, сладкие газированные напитки.

- Рекомендуется отказ от колбас, сосисок, копченостей, гамбургеров, хот-догов, паштетов, чипсов и других высококалорийных продуктов.

- Замените мясо рыбой (2 раза в неделю), птицей, бобовыми (фасоль, чечевица, горох.) Порции мяса или птицы должны быть небольшими (90-100 г в готовом виде), а красное мясо (говядину, баранину, свинину) лучше готовить не более 2-3 раз в неделю. Предпочтение нужно отдавать нежирным сортам мяса или при готовке удалять с мяса и с поверхности бульона видимый жир, а с курицы и другой дичи – кожу.

- Желательно готовить пищу на пару, отваривать, запекать; нужно уменьшить добавление масел, сахара, поваренной соли. При заправке салатов лучше использовать растительные масла: кукурузное, подсолнечное, оливковое, соевое до двух столовых ложек в день, а не майонез и сметану.

- Необходимо выбирать молочные продукты с более низким содержанием жира: молоко, йогурты, кефир до 1-2,5%, творог 0-9%,

- Рекомендуется заменить хотя бы наполовину обычный хлеб цельнозерновым, хлебом грубого помола, ржаным или с отрубями.

- В кашах лучше использовать неочищенные сорта злаков: бурый рис, гречку (продел), цельнозерновой овес. Можно с кашами употреблять грецкий орех, миндаль, каштан, семечки, сухофрукты. Не добавляйте в каши сахар и не намазывайте на хлеб сливочное масло.