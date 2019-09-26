Одна из самых распространенных болезней сердца у пенсионеров и не только - это гипертония. Сегодня мы расскажем о том, как бороться с этой болезнью и как удержать нормальное артериальное давление. Все советы сформированы по материалам Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».
Гипертоническая болезнь - проявляется в виде повышения артериального давления. Это заболевание приводит к поражению большинства жизненно важных органов. Ежегодно в мире 7 млн. человек умирают и 15 млн - страдают из-за высокого артериального давления, или гипертонии. Ее называют самым значимым фактором риска смерти.
6 советов, которые помогут правильно измерять артериальное давление
Как удержать нормальное артериальное давление
Многие препараты, которые снижают артериальное давление, являются также профилактикой сердечных приступов и инсульта. Принимать их можно только по назначению врача.
Снизить давление помогут:
- При покупке продуктов обращайте внимание на вес продукта, его калорийность и химический состав, содержание белков, жиров, углеводов, указанных на этикетке.
- Сделайте свой рацион разнообразным, что будет способствовать большей его сбалансированности. Откажитесь от длительного применения односторонних несбалансированных рационов и диет; вегетарианство возможно только после консультации с врачом.
- Измените пропорции продуктов в своей тарелке в сторону увеличения рыбы, овощей и зелени, цельнозерновых продуктов и уменьшения жареных гарниров, сладких напитков, соусов и жира.
- Нужно ограничить сахар, кондитерские изделия, слойки, сливочное мороженое, пломбир, сладкие газированные напитки.
- Рекомендуется отказ от колбас, сосисок, копченостей, гамбургеров, хот-догов, паштетов, чипсов и других высококалорийных продуктов.
- Замените мясо рыбой (2 раза в неделю), птицей, бобовыми (фасоль, чечевица, горох.) Порции мяса или птицы должны быть небольшими (90-100 г в готовом виде), а красное мясо (говядину, баранину, свинину) лучше готовить не более 2-3 раз в неделю. Предпочтение нужно отдавать нежирным сортам мяса или при готовке удалять с мяса и с поверхности бульона видимый жир, а с курицы и другой дичи – кожу.
- Желательно готовить пищу на пару, отваривать, запекать; нужно уменьшить добавление масел, сахара, поваренной соли. При заправке салатов лучше использовать растительные масла: кукурузное, подсолнечное, оливковое, соевое до двух столовых ложек в день, а не майонез и сметану.
- Необходимо выбирать молочные продукты с более низким содержанием жира: молоко, йогурты, кефир до 1-2,5%, творог 0-9%,
- Рекомендуется заменить хотя бы наполовину обычный хлеб цельнозерновым, хлебом грубого помола, ржаным или с отрубями.
- В кашах лучше использовать неочищенные сорта злаков: бурый рис, гречку (продел), цельнозерновой овес. Можно с кашами употреблять грецкий орех, миндаль, каштан, семечки, сухофрукты. Не добавляйте в каши сахар и не намазывайте на хлеб сливочное масло.