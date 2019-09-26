Общество

ПЛН продолжает сбор фотофактов о состоянии доступной среды в Псковской области

ЭПИ «Псковская Лента Новостей» продолжает сбор фотофактов, характеризующих состояние доступной среды в Псковской области.

Уважаемые читатели! Присылайте в редакцию изображения объектов с массовым пребыванием людей (зданий магазинов, банков, учреждений, общественных территорий, пешеходных переходов и т. д.), не приспособленных для комфортного передвижения маломобильных групп населения, в частности, инвалидов-колясочников.

Фотографии, свидетельствующие об отсутствии пандусов при входе в социально значимые объекты, высоких поребриках и порогах, о слишком узких дверных проемах в местах с массовым пребыванием граждан и других несовершенствах доступной среды будут публиковаться на сайте ПЛН в разделе «Фотофакт» и, мы уверены, станут для органов власти сигналом для устранения выявленных нарушений.

Также вы можете присылать в редакцию фотографии, иллюстрирующие положительные примеры создания безбарьерной среды в населенных пунктах региона.

Фотографии можно направлять по адресу redaktor@pln-pskov.ru с пометкой «Фотофакт». Будем благодарны, если вы снабдите свои снимки соответствующими комментариями с указанием точного адреса объекта и вашей позиции по его состоянию.