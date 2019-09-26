Общество

Очень страшно за своего ребенка - псковичи боятся бездомных собак на детской площадке. ФОТО

Псковичи опасаются бездомных собак, которые «поселились» на детской площадке во дворе домов № 2 и № 4-А по улице Петрова. Такое сообщение местная жительница разместила на сайте губернатора Псковской области.

«Ситуация на данный момент такая: собаки поселились на детской площадке во дворе домов № 2 и № 4-А по улице Петрова. Количество варьируется от 1 до 4-5 штук. Место обитания - ближайшие дворы. Сердобольные бабушки подкармливают собак и на детской площадке, и возле подъездов, пускают в подъезд погреться. Мне очень страшно за своего ребенка и за себя! Уже были случаи укусов детей. Я, другие мамы и прочие жильцы хотим защиты, но не получаем ее», - говорится в сообщении.

Кроме того, автор публикации отметила, что 13 июля на этом же сайте уже был вопрос, касающийся бездомных собак около дома № 3 по улице Алтаева: «Ответ был - "проводится аукцион". К сожалению, далее ответа не последовало».

Ответственным за разрешение проблемы назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.