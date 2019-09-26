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Общество

Выставка памятных монет «Магия театра» прошла в Пскове

30.09.2019 11:59|ПсковКомментариев: 0

Четвертый ежегодный День открытых дверей Банка России 28 сентября состоялся почти в 90 российских городах. Гостями мегарегулятора стали более 70 тысяч человек (годом ранее – около 60 тысяч). Почти 600 человек посетили в этот день Отделение по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального Банка России и расчетно-кассовый центр в южной столице региона. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России, в Пскове жителей и гостей города у входа в отделение банка встречали артисты в костюмах Петра I и Екатерины Великой. Все желающие могли сделать с ними фото на память, а также познакомиться с устройством инкассаторского броневика, примерить бронежилет и экипировку сотрудника этой службы и узнать об особенностях работы по перевозке наличных денег.

Участники мероприятия познакомились с историей Банка России и его псковского отделения, узнали о проводимой регулятором денежно-кредитной политике, основных этапах становления отечественной финансовой системы и многом другом. Среди посетителей было более 20 туристов из разных городов России, которых привлекли декорации и артисты в костюмах исторических персонажей.

Для гостей праздника были организованы экскурсии по историческому зданию Земского банка 1902 года постройки и музею псковского отделения. Среди экспонатов особой популярностью пользовался стул бухгалтера, изготовленный в 1920-х годах. Посетители оценили его эргономику и удобство по сравнению с современной офисной мебелью.

Все желающие смогли принять участие в мастер-классах по определению подлинности банкнот, тематических выставках и лекциях по самым актуальным темам финансового рынка, включая противодействие мошенничеству, а также самостоятельно изучить признаки подлинности денежных знаков. Посетителям продемонстрировали работу монетосчетной и другой счетно-сортировальной техники, с помощью которых осуществляются операции по выдаче и приему денежной наличности, пересчету банкнот и монет Банка России.

В этот день посетителей ждал сюрприз – Банк России подготовил», которая приурочена к Году театра – 2019. Монеты подобраны, исходя из художественного решения, материалов (показаны золотые, серебряные, платиновые и палладиевые монеты) и способов чеканки.

Для самых маленьких гостей были организованы тематические конкурсы, соревнования и викторины. Дети разгадывали ребусы, рисовали, смотрели «финансовые» спектакли. Самые эрудированные участники экскурсий за правильные ответы получили памятные сувениры.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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