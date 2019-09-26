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Общество

Псковский ансамбль «Русские узоры» примет участие во всероссийском конкурсе «Янтарный хоровод»

30.09.2019 11:53|ПсковКомментариев: 0

Псковский народный самодеятельный коллектив Театр танца «Русские узоры» примет участие во всероссийском фестивале «Янтарный хоровод», который пройдет в ноябре в Калининграде. Поездка ансамбля на престижный конкурс стала возможной благодаря помощи заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрия Сорокина, который взял на себя наибольшую часть расходов на поездку.
 
«Юрий Юрьевич помогает нам давно. Он нам очень помог с молодежными Дельфийскими играми в этом году, чтобы наши ребята попали туда. А самое главное, благодаря его поддержке поедем в Калининград представлять Псковскую область. Если бы не было его помощи, то эта поездка бы не состоялась. И не состоялась бы поездка в Ростов-на-Дону на Дельфийские игры. Это человек, без которого ансамбль "Русские узоры" существовать не может», - рассказала художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля Ирина Казимир.
 
В 2021 году ансамбль «Русские узоры» будет отмечать свое 50-летие. Сейчас в коллективе насчитывается порядка 500 участников, в их числе - профессиональные педагоги и балетмейстеры, которые развивают у детей бережное отношение к культуре и истории Пскова, сохранению народных традиций.
 
За всю историю своего существования ансамбль неоднократно становился победителем многочисленных всероссийских и международных конкурсов. В этом году «Русские узоры» представляли регион на молодежных Дельфийских играх, которые проводятся для выявления и поддержки творчески одаренных детей России. В ноябре 2018 года ансамбль стал лауреатом I и II степени Кубка СЗФО по народным танцам.
 
Всероссийский открытый фестиваль танца «Янтарный хоровод» имени заслуженного работника культуры РФ, балетмейстера Е.В. Смирнова проводится ежегодно в Калининградской области. Фестиваль является серьезной школой балетмейстерского и исполнительского мастерства для всех танцоров и хореографов, и самым значимым мероприятием танцевального жанра. Мероприятие собирает десятки тысяч участников и сотни тысяч зрителей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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