Общество

55-летие отметил псковский детский сад «Незабудка»

55-летний юбилей отметил детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей № 10 «Незабудка». В торжественном мероприятии по этому случаю приняли участие власти города, представители городского управления образования, а также коллектив учреждения и воспитанники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служб ОМСУ города Пскова.

От имени и.п. главы Пскова Елены Полонской с праздником дошкольное учреждение поздравил депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов: «Все эти годы изо дня в день ваше учреждение с радостью распахивает двери не одному поколению самых маленьких жителей нашего города - дошколятам. Каждый год родители отдают в ваши теплые руки, самое дорогое, что у них есть - своих детей. Благодаря слаженному труду и педагогическому мастерству всего коллектива вам удается добиваться превосходных результатов в воспитании подрастающего поколения».

Сергей Колосов поблагодарил коллектив за добросовестный труд, заботу и внимание к детям и вручил заведующей приветственный адрес руководителя муниципалитета, цветы и подарок.

Поздравления в адрес коллектива прозвучали также от муниципального управления образования, родителей и выпускников учреждения.

В ходе торжественного мероприятия сотрудникам были вручены благодарственные письма, лучшим и заслуженным - Почетные грамоты комитета по образованию, главы города, администрации Пскова и ценные подарки.

Отметим, детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №10 «Незабудка» основан в 1964 году. В учреждении работает 12 групп, которые посещают 300 детей. Наряду с основными формами дошкольного образования действуют вариативные - работает группа кратковременного пребывания (КП), модель В. Численный состав работников составляет 57 человек, из них 30 - это педагоги. В 2017 году МБДОУ присвоен статус методического центра по реализации образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100».