Общество

Администрация Великих Лук поздравляет с Международным днем пожилых людей

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравляют Международным днем пожилых людей.

«Сердечно поздравляем вас с Международным днем пожилых людей – праздником мудрости и опыта!

Празднование этой даты является хорошей возможностью ещё раз сказать слова любви и признательности своим бабушкам и дедушкам, отцам и матерям, всем людям мудрого возраста.

Вы – наши терпеливые наставники, благодаря которым мы стали самостоятельными и ответственными людьми, научились служить Отчизне и своей малой родине. Вы показали нам пример отзывчивости, добросовестности, неравнодушного отношения к делу.

Мы бесконечно уважаем вас и признательны за ваши мудрые советы и наставления, за ваш огромный вклад в развитие города Великие Луки и нашей страны.

Многие из вас продолжают трудиться, другие находятся на заслуженном отдыхе, но все вы щедро делитесь накопленными знаниями с молодёжью, воспитывая в молодом поколении патриотизм и верность славным традициям нашего Отечества.

Окружить вас теплотой и заботой, которыми вы одаривали нас на протяжении всей жизни – главная цель ваших детей, внуков и правнуков.

Руководство города Великие Луки уделяет серьёзное внимание старшему поколению великолучан, поддерживает деятельность ветеранских клубов, союзов и общественных организаций пенсионеров.

Уважаемые представители старшего поколения! В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья на долгие годы, счастья, благополучия и хорошего настроения! Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие люди! Добра вам и мирного неба над головой!», - пишут в поздравлении.