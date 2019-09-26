Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведут эфир Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова. Темы выпуска - дело лидера Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой, недавняя дуэль лидера псковских эсеров Олега Брячака и персека Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко, перспективы создания экотехнопарков в Псковской области и судьба деревьев в Пскове, которая зачастую оказывается под угрозой в период реконструкции улиц.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.