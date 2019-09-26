Общество

Председатель комитета по образованию Псковской области: Освобождение от физкультуры как от предмета - невозможно

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов ответил на обращение местной жительницы, размещенное на сайте губернатора региона. Псковичка поинтересовалась, может ли ее сын - школьник - не ходить на физкультуру, если есть освобождение от таких занятий.

«Ребенок освобожден от занятий физкультурой - по медицинским показателям - на весь срок обучения в школе. Обязан ребенок посещать теоретические и практические занятия по физкультуре? Учитель настаивает на присутствии ребенка на уроке», - говорится в сообщении.

На это Александр Седунов ответил следующим образом: «Требование учителя о присутствии ребенка на теоретическом занятии урока «Физическая культура» - правомерно, так как, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, учебный предмет «Физическая культура» является обязательным для изучения на всех уровнях общего образования. Таким образом, освобождение от физкультуры как от предмета невозможно».