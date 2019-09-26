Общество

В Вышгородке завершено строительство газопровода

В Пыталовском районе завершено строительство межпоселкового газопровода АГРС Пыталово - Вышгородок, которое велось за счет средств ПАО «Газпром» в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на период 2016–2020 годы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Протяженность газопровода 4 км. Работы по подключению (технологическому присоединению) блочно-модульной газовой котельной в деревне Вышгородок за счет средств ООО «Газпром теплоэнерго Псков» будут проведены до конца этого года, запуск планируется в начале 2020 года.

Новая блочно-модульная котельная придет на смену угольной. С запуском нового объекта стабильная подача тепла будет обеспечена к 5 многоквартирным домам и нескольким социальным объектам: Вышгородецкой основной школе и сельскому дому культуры.

Напомним, что в Невеле также ведутся активные работы по подключению к газу трех блочно-модульных котельных. В настоящее время за счет ПАО «Газпром» идет строительство распределительных газопроводов, протяженность которых составит практически 6 км.

Работа по газификации, модернизации теплоэнергетического комплекса региона ведется в рамках договоренностей, достигнутых губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с руководством ПАО «Газпром» и АО «Газпром теплоэнерго». В июне состоялась рабочая встреча губернатора и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, в рамках которой был пересмотрен план реструктуризации долгов Псковской области перед «Газпромом» и подписан план по газификации области на текущий год.