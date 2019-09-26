Общество

Региональные администраторы программы «Инцидент менеджмент» ежедневно обрабатывают до 60 обращений граждан в соцсетях

Ежедневно специалисты «Инцидент менеджмента» обрабатывают от 30 до 60 обращений, которые жители Псковской области оставляют в социальных сетях. Основные темы, которые волнуют псковичей: благоустройство дворов и общественных пространств, состояние дорог, сфера здравоохранения и состояние жилищно-коммунального хозяйства региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, количество обращений в социальных сетях зависит и от сезона. Как отмечают администраторы программы, летом жители реже пишут в соцсетях, с приходом осени число жалоб увеличилось.

Один из недавних примеров работы программы мониторинга «Инцидент менеджмент» связан с отопительным сезоном. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников после многочисленных жалоб граждан в соцсетях на холод в домах и квартирах поручил начать отопительный сезон раньше запланированной даты.

Напомним, программа мониторинга «Инцидент менеджмент» работает круглосуточно и анализирует информацию в основных социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram. Программа отбирает негативные сообщения, жалобы, и в течение суток заявитель должен получить ответ. С начала этого года при помощи «Инцидент менеджмента» решено уже более 2 тыс наболевших вопросов и возникших проблем.