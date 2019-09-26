Общество

Минздрав предложил отменить налог на землю для врачей первичного звена

Минздрав предложил отменить налог на недвижимое имущество и землю для медработников, работающих в первичном звене здравоохранения. Об этом сообщила глава министерства Вероника Скворцова, пишет ТАСС.

«Мы заинтересованы чрезвычайно в развитии частного сегмента, взаимодействующего с первичным звеном в здравоохранении. Это особо важная для нас среда. Мы обратились к президенту РФ [Владимиру Путину] с инициативой об обнулении налога на недвижимое имущество и землю для всех медицинских работников, работающих в первичном звене у нас в стране», - сказала она на заседании президиумов правлений Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и ассоциации НП «Опора».

Ранее Минздрав России разработал проект правительственного распоряжения о новых принципах модернизации первичного звена здравоохранения. Субъекты в рамках поручения президента должны подготовить и представить региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения не позднее 1 июля 2020 года.