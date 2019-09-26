Общество

Мужчина пропал по пути на автовокзал в Великих Луках

В Великих Луках объявлен поиск мужчины, пропавшего по пути на автовокзал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в великолукском поисковом отряде «След», Александр Курьяков пропал 27 сентября после 17.00 в районе вокзала и автовокзала города Великие Луки - шел от вокзала к автовокзалу по дороге.

28 сентября в 11.00 сотрудниками линейного отдела полиции были принесены домой вещи - куртка и ботинки - их нашли в кустах вдоль дороги.

Сообщается, что пропавший высокого роста. Сам по себе ни к кому не пристает, спокойный. Всем, кто обладает какой-то информацией о возможном месте его нахождения, просьба звонить по телефону 02.