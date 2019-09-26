Общество

Октябрь в Псковской области будет теплее нормы

В октябре в Псковской области среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-1,5 градуса С выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 90-140% от нормы. Об этом сообщается в прогнозе вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области в октябре 2019 года, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

В первой половине месяца преобладающие ночные температуры воздуха ожидаются в пределах +3…+8 градусов С, с понижением в отдельные ночи до -1…+4 градусов С, а дневные температуры в этот период прогнозируются +8…+13 градусов С.

Во второй половине месяца ночные температуры воздуха ожидаются в пределах 0…+5 градусов С, в отдельные ночи возможно понижение температуры до 0…-3 градусов С, а дневные температуры прогнозируются +5…+10 градусов С, в конце месяца с понижением до +2…+7 градусов С. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

В отдельные дни возможно усиление ветра до 15-18 м/сек.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются ниже нормы для данного периода. Ухудшение гидрологической обстановки в октябре не прогнозируется. Опасные и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются.