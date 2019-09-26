Общество

Праздник мудрости отметят 1 октября ветераны профсоюзного движения Псковской области

1 октября в большом зале Псковского областного совета профсоюзов состоится праздник мудрости, приуроченный к Международному Дню пожилого человека. По традиции в нем примут участие ветераны профсоюзного движения Псковской области. Для них будет организован концерт с участием вокального дуэта Анатолия Орлова и Андрея Максимова, детского танцевального ансамбля «Дружба», хореографического коллектива «Сударушки», студии танцев «Что-то новое». Также свои хореографические композиции покажут две команды — участницы социального профсоюзного проекта «Танцетерапия» — «УМВДешечки» (первичная профсоюзная организация УМВД России по Псковской области) и «Удовольствие» (первичная профсоюзная организация перинатального центра Псковской области). Кроме того, в программе праздника – караоке, игры конкурсы с призами и подарками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

Напомним, что осенние встречи ветеранов профсоюзного движения проходят в Псковском облсовпрофе уже много лет, профсоюзные активисты ждут их и ценят за возможность пообщаться с товарищами, поделиться воспоминаниями о трудовой и общественной деятельности, поговорить с действующими профсоюзными активистами.