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Общество

Стал известен график работы депутатов в региональной общественной приемной «Единой России» в Пскове

30.09.2019 15:26|ПсковКомментариев: 0

Определен октябрьский график работы депутатов в региональной общественной приемной «Единой России», расположенной на улице Гоголя, 9 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Первую в этом месяце встречу с гражданами проведет депутат областного Собрания Алексей Васильев, он рассмотрит вопросы псковичей 2 октября. 9 октября в приемной будет работать его коллега по парламенту, координатор партпроекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова. 15 октября просьбы и предложения можно адресовать депутату и куратору партпроекта «Новая школа» Владимиру Яникову, 29 октября – Лидии Драгуновой.

24 октября с 10:00 до 12:00 со своими вопросами можно обратиться к секретарю регионального отделения «Единой России», председателю ПОСД Александру Котову. 30 октября заявителей ждет его заместитель, координатор партпроекта «Детский спорт» и руководитель партийной приемной Юрий Сорокин.

Все парламентарии, кроме Александра Котова, готовы выслушать граждан с 10:00 до 13:00. За помощью к их коллеге Игорю Дитриху можно прийти 23 октября с 14:00 до 17:00.

В те же часы псковичи смогут озвучить свои проблемы депутатам гордумы. 1 октября с гражданами встретится Владимир Воробьев, 3-го – руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов, 8-го – Сергей Мусиенко, 9-го – Эдуард Белов, 10-го - Валерий Тюменцев, 15-го – Любовь Николаева, 16 октября – и. о. секретаря городского отделения партии Григорий Стороненков, 24 октября - и. о. главы Пскова, заместитель секретаря реготделения «Единой России» и координатора партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская.

Предварительная запись возможна по телефону в Пскове 66-25-12.

Теги: #Единая Россия #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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