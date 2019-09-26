Общество

Ликвидировать стихийную свалку в Гдове распорядилась прокуратура

Прокуратурой Гдовского района в рамках рассмотрения обращения гражданина проведена проверка соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что на земельном участке, расположенном в границах городского поселения «Гдов», организовано несанкционированное складирование твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора.

Вместе с тем, в силу действующего законодательства запрещается несанкционированное складирование отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

В связи с этим прокуратурой района в адрес главы Гдова внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Представление рассмотрено, удовлетворено, виновны лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.