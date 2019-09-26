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Общество

Россияне раскупили сверхдорогие iPhone 11 Pro

30.09.2019 17:51|ПсковКомментариев: 0

Apple полностью распродала в России первую партию iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли, пишет «Лента.ру»

Также издание ссылается на данные интернет-магазина Apple, где указывается, что iPhone 11 Pro и Pro Max отсутствуют на складе, а их отправка возможна через две-три недели. iPhone 11 в фиолетовом корпусе также появится через две-три недели, тогда как зеленый iPhone поступит через три-четыре недели.

По информации газеты, всего за первую неделю было продано 40 тысяч новых iPhone, однако официальные данные не раскрываются. Другие источники говорят о том, что вся первая партия составляла 40 тысяч смартфонов, а продано было всего 9,2 тысячи. Об отсутствии дефицита говорит ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин как в комментарии для издания, так и в Twitter: «Продажи одиннадцатых iPhone в России обновили новый антирекорд, за шесть дней падение год к году 20 процентов, если сравнивать все три 11 против трех прошлогодних».

Однако представитель «М.Видео—Эльдорадо» заявил, что продажи смартфонов на неделе запуска новых iPhone выросли на 40 процентов. Другой собеседник отметил, что доля Apple в деньгах на неделе старта продаж выросла в России с 25 до 45 процентов.

Продажи новых iPhone 11, 11 Pro и Pro Max начали 20 сентября. Стоимость младшей модели начинается от 60 тысяч рублей, а 11 Pro стоит от 90 тысяч рублей. Самая дорогая версия iPhone 11 Pro Max с 512 гигабайтами памяти стоит в России 132 тысячи рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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