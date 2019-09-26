Общество

В Псковской области возможны кратковременные отключения телерадиосигнала в связи с подготовкой оборудования к переходу на «цифру»

На территории Псковской области в период с 30 сентября по 6 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В частности, в связи с подготовкой оборудования к переходу региона на цифровое телевещание кратковременные отключения могут быть в Пскове, Лядах (Плюсский район) и Печорах. В этот период на станциях будут проходить профилактические или плановые строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, требующие отключения передающего оборудования.

Все отключения трансляции будут проходить по графику, который согласован с вещателями. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, в Псковской области аналоговое телевещание будет отключено 14 октября. В области сформирован штаб по переходу на цифровое телевизионное вещание, заседания которого сейчас проводятся в еженедельном формате. После 1 октября актуальные вопросы с участием Глав муниципалитетов будут обсуждаться ежедневно.

В регионе функционирует «горячая линия» (8-800-100-16-11) по вопросам перехода на «цифру», за время работы которой операторы обработали более 1 тыс обращений.

Кроме того, по поручению губернатора Михаила Ведерникова в области организована выплата компенсации за приобретение приставок малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. На эти цели из регионального бюджета выделено 5 млн рублей.