Общество

На полгода ограничили свободу жителю Гдовского района, нашедшему в мусоре винтовку

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Ф. Приговором Гдовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в 1990 году Ф. обнаружил среди мусора винтовку и оставил обнаруженное оружие для личного пользования, таким образом незаконно его приобрел.

24 июля текущего года в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, принадлежащих Ф., не сообщавшим по своей воле, до момента проведения оперативно-розыскного мероприятия, органам власти о наличии у него незаконно хранящегося огнестрельного оружия, выдал оружие сотрудникам ОМВД России по Гдовскому району.

Установлено, что винтовка к стрельбе пригодна, основные части винтовки изготовлены заводским способом.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил обвиняемому наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.