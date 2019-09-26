Общество

Сайты, через которые продавали «липовые» сертификаты о владении русским языком, выявила гдовская прокуратура

Прокуратурой Гдовского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере противодействия распространению в интернете информации, содержащей сведения о продаже поддельных документов и пропаганду уклонения от установленной законом ответственности путем использования таких документов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проверки произведен осмотр сайтов и установлено, что на некоторых из них размещены сведения, пропагандирующие приобретение сертификатов о прохождении государственного тестирования по русскому языку для иностранных граждан без прохождения соответствующего тестирования, указаны расценки на сертификаты, предоставлена возможность направления заявки путем заполнения соответствующей формы заявления, указана контактная информация, способы доставки.

Сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку (в объеме не ниже базового уровня владения русским языком) рассматривается в качестве обязательного документа при решении вопроса о приеме в гражданство Российской Федерации и при получении разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо патента.

Вместе с тем, на выявленных сайтах в открытом доступе для неограниченного круга лиц размещена информация о продаже сертификатов о прохождении государственного тестирования по русскому языку для иностранных граждан без прохождения соответствующего тестирования.

В этой связи прокуратурой района направлено исковое заявление в суд.