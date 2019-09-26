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Общество

Единый день приема граждан участковыми уполномоченными полиции пройдет в Псковской области

30.09.2019 17:44|ПсковКомментариев: 0

1 октября на территории Псковской области состоится Единый день приема граждан,  в ходе которого жители региона смогут прийти на участковые пункты полиции и встретиться  с руководителями территориальных органов МВД России, участковыми уполномоченными полиции и общественниками.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, использование подобной формы общения с гражданами становится уже традиционной для псковских полицейских и  подтвердило свою эффективность.

В областном центре прием граждан будет осуществляться на девяти участковых пунктах:
  1. ул.Красноармейская, дом №26, Участковый пункт полиции №1
  2. ул.Западная, дом № 4. Участковый пункт полиции №2
  3. ул.Киселева, дом №8. Участковый пункт полиции №3
  4. Ул.Я.Фабрициуса, дом №2/17, кв. 22. Участковый пункт полиции №4
  5. ул.Советская, дом №104, кв.2. Участковый пункт полиции №5
  6. ул.Новгородская, дом №8А.  Участковый пункт полиции №6
  7. ул.Шелгунова, дом №7. Участковый пункт полиции №7
  8. ул.Инженерная, дом №25,  Участковый пункт полиции №8
  9. ул.Труда, дом №22. Участковый пункт полиции №9

График проведения Единого дня приема граждан>>>

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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