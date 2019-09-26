Общество

Единый день приема граждан участковыми уполномоченными полиции пройдет в Псковской области

1 октября на территории Псковской области состоится Единый день приема граждан, в ходе которого жители региона смогут прийти на участковые пункты полиции и встретиться с руководителями территориальных органов МВД России, участковыми уполномоченными полиции и общественниками.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, использование подобной формы общения с гражданами становится уже традиционной для псковских полицейских и подтвердило свою эффективность.

В областном центре прием граждан будет осуществляться на девяти участковых пунктах:

ул.Красноармейская, дом №26, Участковый пункт полиции №1 ул.Западная, дом № 4. Участковый пункт полиции №2 ул.Киселева, дом №8. Участковый пункт полиции №3 Ул.Я.Фабрициуса, дом №2/17, кв. 22. Участковый пункт полиции №4 ул.Советская, дом №104, кв.2. Участковый пункт полиции №5 ул.Новгородская, дом №8А. Участковый пункт полиции №6 ул.Шелгунова, дом №7. Участковый пункт полиции №7 ул.Инженерная, дом №25, Участковый пункт полиции №8 ул.Труда, дом №22. Участковый пункт полиции №9

График проведения Единого дня приема граждан>>>