Общество

Колодец на улице 23 Июля в Пскове демонтировали перед ремонтом дороги

Сотрудники МП Пскова «Горводоканал» демонтировали колодец на улице 23 Июля в Пскове. В публикации на страничке предприятия - в соцсети Instagram - уточняется, что такую работу 30 сентября работники провели перед предстоящим там ремонтом дорожного покрытия.

Источник: аккаунт предприятия, в соцсети Instagram

«Есть примета: если где-то отремонтировали дорожное покрытие - значит, его скоро нарушат для замены труб. Но, на самом деле, нам предоставляют планы ремонтов дорожного полотна, и наши специалисты стараются проводить необходимые работы заранее», - говорится в сообщении.