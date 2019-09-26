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Общество

Более 12 млрд рублей планируют потратить на теплые туалеты в школах РФ

30.09.2019 19:37|ПсковКомментариев: 1

Правительство закладывает дополнительные 12,2 млрд рублей в проекте федерального бюджета на оборудование санузлов российских школ водоснабжением и канализацией, передает «Интерфакс».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту о бюджете на 2020 год и 2021-2022 гг., увеличение бюджетных ассигнований на эти цели предусматривается в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования». В 2020 году на эти цели будет направлено 5,874 млрд рублей, в 2021 году - на 6,317 млрд рублей (в сумме 12,191 млрд руб.).

Согласно тексту документа, дополнительные средства выделяются на благоустройство зданий государственных и муниципальных школ, чтобы обеспечить в них «надлежащие условия для обучения и пребывания детей, прежде всего соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации во исполнение послания президента Российской Федерации».

По данным Роспотребнадзора, на 1 января 2019 года 2,5 тыс. школ в России работали без централизованной системы канализации, что составляет 5,2% от общего числа школ в стране. Вместе с тем с 2013 года число таких общеобразовательных организаций сократилось на треть.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года заявил, что почти 200 тыс. детей ходят в школы, «где нет нормального отопления, водопровода и канализации», и потребовал решить проблему за два года.

Премьер РФ Дмитрий Медведев в июле 2018 года пригрозил руководителям регионов, где до конца года не будет решена проблема отсутствия теплых туалетов в школах, что им придется строить их своими руками. «Это задача регионов. Тут даже нечего обсуждать. Надо просто сказать номера школ и поставить эту задачу перед субъектами федерации. Если не решат, пусть тогда сами выходят там строят все», - сказал глава правительства. В августе того же года Медведев поручил разработать наказание для губернаторов, которые не решили проблему с теплыми туалетами в школах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее также неоднократно затрагивала проблему отсутствия в школах теплых туалетов. «Ну что за проблема - утеплить детский туалет, чтобы девочки и мальчики потом всю жизнь не страдали соответствующими болезнями? Да и вообще, в наших суровых условиях северных как это может быть - неутепленный туалет? Конечно, школа школе рознь, и цена вопроса по утеплению школьного туалета разная. Но тем не менее, это не космодром построить... Давайте закроем эту тему. Это здоровье детей. Ну, стыдно нам в нашей стране в который раз обсуждать эту проблему», - сказала Матвиенко в декабре 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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