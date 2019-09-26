Общество

Школьники из Нойса приехали в Псков

В Псков прибыла делегация школьников из города Нойса (Германия) в рамках обмена с Гуманитарным лицеем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, 21 учащийся в сопровождении двух педагогов в понедельник, 30 сентября, побывали в Псковской городской Думе.

От имени и. п. главы города Елены Полонской делегацию приветствовала и. о. начальника отдела зарубежных связей и Ганзейского движения аппарата Псковской городской Думы Любовь Краюшкина. Она подчеркнула, что Псков намерен поддерживать добрые отношения с немецкими партнерами в области культуры, спорта и образования: «Мы рады, что наш древний город и наша большая страна, вызывают интерес у немецких школьников. Мы очень рассчитываем на дальнейшее продолжение наших дружеских связей».

Немецкие школьники поделились впечатлениями о Пскове. Они отметили, что город впечатлил их своей богатой историей, красотой и зеленью. «Очень много исторических памятников, красивых парков, великолепный Кремль», - поделились они.

Ребята рассказали, чем их поразил русский менталитет. В первую очередь были названы такие черты русских людей как гостеприимность и открытость. Также школьникам запомнились русские блюда: борщ и блины.

Кроме того, подростки обратили внимание на то, что образование в России отличается от германского тем, что в России больше коммуникации между школьником и преподавателем. Также было отмечено, что в Псковском гуманитарном лицее много современных технологий: интерактивные доски и практически в каждом кабинете установлен компьютер.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

Добавим, что немецкие школьники пробудут в Пскове до 2 октября. На сегодняшний день гости уже посетили интерактивную экскурсию по Кремлю и старому городу, Изборск и Пушкинские горы, а также провели день в Москве. Завершающей станет поездка в Санкт-Петербург.

Отметим, цель школьного обмена - развитие немецко-русской дружбы, знакомство с культурой, традициями, историей России и Германии. Обмен способствует формированию доверия и понимая среди молодежи обеих стран. Участники обмена совершенствуют знания русского и немецкого языков. Партнерские отношения между школьными делегациями Пскова и Германии длятся уже более 20 лет.