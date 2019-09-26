Общество

Россиян задержали при попытке вывезти чемодан еды из турецкого отеля

Российские постояльцы попытались вывезти в багаже еду из турецкой гостиницы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Инцидент произошел в трехзвездочном отеле в районе Манавгат. Перед выселением служащие гостиницы попросили туристов открыть чемоданы и внутри обнаружили упакованные блюда, которые предлагались в ресторане на завтрак. Помимо них в сумках россиян лежали фрукты и бутылки воды.

«Гости нашего отеля могут есть и пить, сколько захотят, но зачем же вывозить продукты сумками? Мы этого не понимаем», - выразил недоумение администратор. Он счел произошедшее недоразумением и предположил, что туристы неверно трактуют значение системы «все включено».