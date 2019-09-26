Общество

Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников

С платежей, которые вносят в садовые и огороднические объединения россияне, ведущие индивидуальное хозяйство, не придется вычитать налог на прибыль. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает «Парламентская газета».



Согласно вступившему в силу 1 января закону о садоводстве и огородничестве, те, кто ведет садовое или огородное хозяйство индивидуально, не вступая в товарищество, должны платить за приобретение, создание, а также содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт. При этом сумма платежей такаяже, как и у членов товарищества, напоминает издание.



СНТ освобождены от уплаты налога на прибыль на сумму взносов их членов, однако для индивидуальных садоводов это правило в Налоговом кодексе до сих пор не было зафиксировано. Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.



1 января 2019 года вступил в силу закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества…». Документ определяет понятие объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и правила застройки участков, а также регулирует отношения в садовых некоммерческих товариществах.