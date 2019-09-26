Общество

Как вести себя при обнаружении пожара, рассказали жителям Невеля

30 сентября сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам с целью профилактики пожаров и гибели людей на них осуществлен профилактический рейд в городе Невель.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту», «Детская шалость», «Обеспечение пожарной безопасности в лесу».

На территории Невеля с гражданами проведены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, под роспись проинструктировано 25 человек и распространено 35 листовок. Жители ознакомлены с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

Горожанам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Невельского района и основными причинами пожаров в жилом секторе.