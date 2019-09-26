Общество

В России начался призыв в армию

С 1 октября в российской армии стартует осенняя призывная кампания. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что в регионах Крайнего Севера России призывная кампания будет идти один раз в год. От осеннего призыва освобождены работники сферы образования.

Отмечается, что мужчины, которые имеют право на освобождение или отсрочку от военной службы, могут написать заявление с отказом от этой возможности.

Согласно поправкам в законе «О воинской обязанности и военной службе», российские срочники имеют возможность уйти в запас досрочно, при условии возникновения особых обстоятельств в период прохождения службы - например, рождение второго ребенка. Воспользоваться привилегией могут также те, кто был призван на военную службу до вступления поправок в силу.

Во время осеннего призыва ожидается увеличение числа новобранцев на три тысячи, то есть до 132 тысячи человек.

Под осенний призыв в Псковской области попадают около 600 человек.