Общество

Запрет на приготовление шашлыков на балконах вступил в силу в России

С 1 октября в России вступает в силу постановление, меняющее правила противопожарного режима в стране. Документ был опубликован на сайте кабинета министров.

В постановлении говорится, что за нарушение правил предоставляется административный штраф в размере 3–5 тысяч рублей, пишет Газета.ру.

Согласно новым правилам, запрещено использовать открытый огонь на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Однако, что именно подразумевается под понятием «открытый огонь» - не сказано.

Ранее сообщалось, что в Кремле положительно оценили запрет курить на балконах.