Общество

Жителей Псковского района приглашают на Единый день приема граждан» участковыми

1 октября на территории Псковского района в период времени с 17.00 по 20.00 будет проведен «Единый день приема граждан» участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Псковскому району с участием руководителей ОМВД России по Псковскому району.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району, прием будет осуществляться, в здании администрации СП «Торошинская волость», в здании администрации СП «Писковическая волость», в здании администрации СП «Ядровская волость», в здании администрации СП «Краснопрудская волость», в здании администрации СП «Завеличенская волость», в здании КДЦ д. Неелово СП «Логозовская волость», в здании администрации СП «Середкинская волость», в здании КДЦ с Карамышево СП «Карамышевская волость», в здании администрации СП «Тямшанская волость».