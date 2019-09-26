Общество

Михаил Ведерников: Мы делаем все возможное, чтобы окружить пожилых людей заботой и вниманием

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ветеранов войны и труда, людей старшего поколения с Международным днем пожилого человека.

«Нередко говорят, что возраст определяется нашим внутренним состоянием. Даже в глубоко преклонные годы многие люди сохраняют энергию молодости, ее заряд и силу.

Прожитые годы - это не цифра в паспорте, а знания, мудрость, понимание жизни в той степени, которая недоступна юности. Именно поэтому испокон веков в любой культуре к пожилым людям относились с глубоким почтением, осознавая их пользу для общества и отдавая дань уважения проделанной за годы жизни работе», - обращается к старшему поколению губернатор.

Михаил Ведерников отмечает, что порог старости с каждым годом становится все дальше - уже в прошлом году в Псковской области средняя продолжительность жизни перешагнула за 70 лет. Сегодня благодаря достижениям медицины и информационных технологий пожилые люди активно участвуют в политике, экономике, осваивают новые техники и навыки. Растет популярность регионального проекта «Университет третьего возраста», курсов компьютерной грамотности, профессиональной переквалификации людей серебряного возраста.

«У администрации Псковской области работа с пожилыми людьми - одно из приоритетных направлений деятельности. Мы делаем все возможное, чтобы окружить вас заботой и вниманием, создать условия для благополучной жизни. И мы рады, что вы с готовностью принимаете новое, остаетесь активными и ответственными гражданами, продолжаете вносить свой вклад в развитие общества.

Это действительно ценно.

Желаю всем вам крепкого здоровья, душевного тепла, домашнего уюта, оптимизма и долголетия!», - поздравил ветеранов войны и труда, людей старшего поколения глава региона.