Общество

Ранний завтрак в городском кафе «Вкус и цвет» для «ранних пташек»

Со 2 октября городское кафе «Вкус и Цвет» открывает свои двери с 8.30 и ждет «ранних пташек» на завтрак.

Гостей кафе ждет разнообразие блюд: три сета завтраков, яичница с добавлением бекона или сала, омлет с ветчиной, яйцо пашот со шпинатом ​ в сливочном соусе с семгой слабой соли, домашние блинчики от шеф-повара, каши и многое другое.

Каждый человек на нашей планете, знает, что такое завтрак. Завтрак - важнейшая часть рационного каждого человека и без него организм чувствует усталость. Наверняка все замечали, что каждое утро, без завтрака, настроение не очень, энергия минимальна. Люди торопятся и даже не замечают этого, но это факт. Из-за быстрого темпа в жизни нередко люди не успевают завтракать и даже думать о нем. Поэтому в некоторых странах, завтрак перенесли на позднее время, чем в России.



Многие в силу своих причин начинают привыкать завтракать вне дома. Поэтому специальное предложение на время завтрака постепенно становится обязательным понятием для кафе или ресторана.

Как же хочется проснутся, собраться и не стоять у плиты целый час. Выйти из дома и заехать в кафе и выпить чашечку ароматного кофе, заказать сытный омлет с беконом или салом, с нежными тостами и маслом. Не многие заведения работают так рано, чтобы можно было насладиться прекрасным завтраком в приятной атмосфере.

Максим Антонюк