Общество

Александр Котов поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека

С Днем пожилого человека поздравил старшее поколение жителей региона председатель областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Вы наши учителя и наставники. Пережив много трудностей, отдав свои силу на благо страны и общества, вы обрели бесценный жизненный опыт и мудрость. Своим примером, советом, а иногда и просто вовремя сказанным словом поддержки вы помогаете уверенно идти по жизни, приобретать новые знания и умения, становиться лучше и добрее», - отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что обязанность государства и моральный долг каждого человека - заботиться о старшем поколении, ведь от отношения к пожилым людям, от качества их жизни зависит развитие общества, а значит и наше будущее.

«Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, активного долголетия и радости жизни!» - заключил председатель Псковского областного Собрания депутатов.