Общество

В Псковской области запрещен ввоз 20 тонн белорусской моркови

фитосанитарном карантинном пункте «Долосцы» Себежского района Псковской области, расположенном на российско–белорусском участке административной границы, должностными лицами Управления Россельхознадзора запрещен ввоз 20 тонн продукции растительного происхождения. Автотранспортное средство, перевозившее свежую морковь, следовало с территории крестьянско-фермерского хозяйства Республики Беларусь в Северную столицу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении контрольно–надзорного мероприятия сотрудником территориального Управления ведомства установлено несоответствие фактического номера транспортного средства и указанного в фитосанитарном сертификате.

Ввоз 20 тонн моркови из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.