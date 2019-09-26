Общество

Уже месяц в Псковской области реализуется проект «Учись, студент!»

Прошел первый месяц реализации социального проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Учись, студент!». Основная цель проекта – помочь выпускникам интернатных учреждений Псковской области получить образование и адаптироваться ко взрослой жизни. Продлится проект до ноября 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Детском фонде.

Проект получил грант президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. С его помощью удалось расширить проект за счет введения дополнительных мероприятий. Так, в сентябре два студента посетили пробные индивидуальные консультации с психологом, также прошел групповой психологический тренинг-знакомство. Подключились ребята и к благотворительной акции Детского фонда «Вторая жизнь вещам».

«Я очень рад, что участвую в проекте Детского фонда. – Признается Алексей Дмитриев, студент Псковского агротехнического колледжа. – Благодаря ему мое образование становится лучше, так как у меня есть больше возможностей. И конечно, очень важно общение – и с благотворителями, и с другими ребятами. Очень понравился психологический тренинг, почувствовал, что подпитался энергией!».

В следующем месяце стипендиатов также ждут личные и групповые занятия с психологом, а также встреча с потенциальным работодателем. Продолжат они и участвовать в волонтерской деятельности – как на мероприятиях Фонда, так и в его повседневной жизни, например, в формировании вещевой помощи и продуктовых наборов для нуждающихся семей с детьми.

С 2003 года Псковский Детский фонд такдже реализует проект по стипендиальной поддержке и постинтернатному психосоциальному сопровождению студентов-сирот. В рамках проекта выпускники интернатных учреждений Псковской области при условии успешной учебы на очной форме в училище, колледже, институте или университете ежемесячно получают именную образовательную стипендию на учебные нужды на время всего обучения. Стипендии выделяют партнеры Псковского детского фонда из США, Голландии и Австрии. Также в рамках стипендиального проекта сотрудниками Псковского детского фонда ведется социально-психологическое сопровождение студентов-сирот.