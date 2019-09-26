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Художник, что рисует соль

01.10.2019 13:25|ПсковКомментариев: 0

Скажите, что пишут на стенах и заборах вашего города, и я скажу, о чем вы думаете и чего ищете. В последние годы в Пскове почти умерла древняя культура трехбуквенного философического рисования, уступив место простейшим соображениям материальной выгоды. Сегодня уличное «творчество юных» заключается в разрисовывании фасадов паролями и явками наркодилеров. Граффити с Интернет-адресами красуются на псковских хрущевках и благополучных «ылитных» комплексах, в промзонах и на опорах мостов, на детских площадках и памятниках архитектуры. 

Кто должен мониторить эту проблему - домоуправления или полиция? Куда жаловаться по поводу наркорекламы - на сайт губернатору или на горячую линию УМВД? Что за молодые люди закрашивают граффити не в цвет стен вашего дома? И в конце концов - какое отношение ко всему этому имеет Брюс Уиллис? Все, что вы хотели знать о борьбе с рекламой наркотиков на улицах Пскова, но стеснялись спросить, - в нашей публикации.

Ищу работу

Хочешь 60 тысяч? Прямо сейчас, на халяву! А кто ж не хочет, тем более если ты - не имеющий профессии подросток, которому нужны деньги на кино и домино. Призывные объявления на стенах домов так и манят, обещая все блага цивилизации. Не заметил текст на стене - тебе напишут в ВКонтакте.

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«Мы получили подробную информацию, он написал нам, какой именно рисунок (наносить), как хотите - можете по трафарету, можете не по трафарету, сказал, что один рисунок будет стоить 70 рублей», - рассказывает полицейским о том, как нашел «работу мечты», псковский подросток.

По его словам, он вместе с другом успел нарисовать около 50 граффити по разным адресам.

«Найти и обезвредить» таких художников - что в стоге иголку сена искать, работают они, как говорится, «без шуму и пыли». Случаи задержания - результат полицейских рейдов по ночному городу. По идее, зарабатывающих 70 рублей граффитистов может заметить любой пскович, любящий прогулки при луне: если вы вдруг увидели, что кто-то разрисовывает стены или тротуары рекламой наркотиков, сразу звоните по телефону 02.

Согласно ст.6.13 КоАП РФ, авторам художеств на стенах обычных городских зданий грозит либо штраф от 4000 до 5000 рублей, либо арест до 15 суток. В случае если под их трафаретом оказался объект культурного наследия, в действие вступает Уголовный кодекс и ст. 214 «Вандализм»: «Вандализм наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев».

По долгу службы

Если с художниками все понятно, то вот с плодами их рук - не очень. Реклама, пропагандирующая наркотики, в России запрещена, а значит, граффити подлежат уничтожению. Так как рисунки размещены на стенах домов, то, по логике, ими должны заниматься управляющие компании. Однако, как резонно замечает директор УК «Псковжилсервис» Андрей Тарасов, раз речь идет о рекламе наркотиков, то и для полиции здесь найдется занятие: такие граффити - вещественное доказательство, которое надо фиксировать - и только потом уничтожать. По словам Андрея Тарасова, прецедентов совместной работы управляющей компании и УМВД по вопросам наркограффити в его практике не было. Что касается бдительных жильцов, то они с жалобами в домоуправление обращаются. Летом было очень много заявок, - говорит Андрей Тарасов. «Закрашиваем. Затираем шкуркой. Где как», - добавляет он.

Хоть и отдельно от домоуправлений, но не менее интенсивно вносит свою лепту в борьбу с наркограффити  и полиция. По словам специалиста-эксперта Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Маргариты Ереминой, рейды по закрашиванию надписей проводятся ежеквартально. В антинаркотическом волонтерском движении, руководителем которого является Маргарита, - порядка 15 постоянных добровольцев из числа псковских студентов, которые регулярно принимают участие в мероприятиях. 24 сентября прошел очередной такой рейд: участники разбились на несколько команд и в течение дня ликвидировали более 70 незаконных надписей, расположенных на фасадах многоквартирных домов, учебных заведений, объектах социальной инфраструктуры, а также в местах отдыха и массового скопления людей.

Информацию о граффити полиция и волонтеры получают не только из оперативных данных и звонков неравнодушных псковичей, но также благодаря «Интерактивной карте города». Это совместный проект администрации города Пскова и ПАО «Мегафон», с его помощью Вы сможете включиться в процесс мониторинга состояния объектов инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Любой из псковичей может зарегистрироваться на Интернет-сайте и сообщить об обнаруженных надписях. Вся полученная информация распределяется между ответственными организациями (они обязаны удалить граффити в течение трех дней), а сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Пскова в свою очередь осуществляют контроль исполнения выявленных проблем. По словам Маргариты Ереминой, методичная борьба с наркограффити принесла свои плоды: сейчас этих надписей стало в разы меньше.

Смотрим карту: 6 сентября о граффити на фасаде дома №19 по Коммунальной сообщает Брюс Виллис, исполнитель - УГХ. 8 августа - информация о незаконной надписи напротив нового перинатального центра на трансформаторной будке - и вновь УГХ. Рокоссовского, 42, Байкова, 4, Киселева, 3, Фабрициуса, 6а... Ни по одной из этих записей, впрочем, нет отметки «Выполнено», при том, что многие жалобы были размещены на карте в мае!

Закрась сам

К решению проблемы наркограффити чуть ли не с первых дней подключились общественники. Летом 2014 года Константин Вилков, на тот момент руководитель псковского отделения фонда «Город без наркотиков», рассказывал о том, как активисты фонда, получив оперативную информацию о надписях от добровольных народных дружинников, «оперативно закрашивали».

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После прекращения работы фонда общественную инициативу взял на себя Молодежный парламент.

Владимир Яковлев, председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов: «Мы как молодежная организация видели эту проблему. Сейчас действительно катастрофическая ситуация с уровнем наркомании, она вышла на новый уровень, выбрав новую тактику заражения населения - через Интернет. Мы решили, что должны внести свой вклад. Разумеется, напрямую бороться с наркодилерами мы не можем. Одна из вещей, которые мы могли сделать, - символическая борьба с рекламой, которая засорила весь город. Если присмотреться, сейчас повсюду, особенно в спальных районах, огромное количество граффити с рекламой телеграм-каналов или различных сайтов теневого Интернета, на которых продаются наркотики».

Молодые псковичи понимают, что человека, который знает, где достать наркотики, они, может быть, и не остановят, а вот какому-нибудь подростку, на подъезде которого разместили свежее граффити, - помогут. Так возник проект «Чистый город», который участники «Молодежного парламента» и волонтеры начали реализовывать весной прошлого года совместно с УКОН УМВД по Псковской области. За это время было проведено в общей сложности семь акций, после чего примеру ребят последовали в других районах Псковской области -  в Великих Луках, Острове, Невеле, Печорах.

По словам Владимира, в полиции им помогли не только материально, но и юридически, разъяснив все тонкости реализации проекта. Ведь волонтерам предстояло закрашивать граффити, а значит, надо было соблюсти грань между гражданской инициативой и вандализмом, сохранить памятники культурного наследия и не вызвать негативной реакции со стороны жильцов (есть ведь те, кто считает, что уж лучше пусть будет граффити, чем заплатка не в цвет стены). 

Что касается сотрудничества с домоуправлениями, то здесь все не так гладко. Как говорит Владимир, управляющие компании не спешат исполнять свои обязанности и закрашивать надписи.

Сегодня в составе движения «Чистый город» - порядка 30 человек. В целом за один рейд закрашивается около 100-150 надписей. Присоединиться к проекту может любой желающий. Для этого достаточно зайти в группу Молодежного парламента, найти Владимира Яковлева в списке контактов и написать ему. Ближайший рейд активистов запланирован на середину октября. Планируется, что он пройдет по Запсковью: молодежь выйдет с краской и кисточками на Сиреневый бульвар и улицу Звездную. В дальнейшем рейды затронут спальные районы Завеличья. Список адресов формируется в течение нескольких месяцев самими активистами.

В планах проекта - дальнейшее расширение: молодые парламентеры планируют выходить с идеей «Чистого города» на соискание областного гранта и создавать постоянно работающую группу волонтеров, которая целенаправленно занималась бы решением проблемы незаконных граффити.

Сколько наркограффити сегодня «красуется» на псковских фасадах? Сколько новых надписей появится в течение сегодняшней ночи? Сколько молодых людей попробует наркотики, увидев рекламу рядом со своим подъездом?

В какой-то степени о масштабах «художеств» говорит признание волонтеров: закрасив надпись, через неделю они видят ее вновь на том же месте. Но ребята уверены: опускать руки - не выход. И они идут по старым и новым адресам со своим красочным набором - пока, похоже, более эффективного способа у нас нет.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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