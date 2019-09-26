Общество

Закон о цифровых правах вступил в силу в РФ

Закон, закрепляющий в Гражданском кодексе понятие «цифровые права» вступил в силу с 1 октября, в сочетании с другими поправками в законодательство он может позволить регулировать в РФ рынок криптовалюты.

«Данный закон является основополагающим для регулирования отношений в рамках цифровой экономики. Это новая сфера для российского права, поэтому важно закрепить основные положения в Гражданском кодексе. Конкретные правила оборота цифровых объектов устанавливаются в специальных законах», - считает глава комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников, которого цитирует пресс-служба.

Законом (новая статья ГК 141.1) определяется понятие «цифровое право» - юридический аналог термина «токен». Под цифровыми правами предлагается понимать особые «обязательственные и иные права», содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы. Правила этой информационной системы должны работать в рамках принятых в РФ законов.

Указывается, что осуществление сделок возможно «только в информационной системе без обращения к третьему лицу».

Поправки в ГК регулируют также сферу смарт-контрактов - условий об автоматическом исполнении договора, решается вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации («big data»).

Считалось, что принятие поправок в ГК и принятие отдельного закона о цифровых финансовых активах, который был одобрен Госдумой в первом чтении в мае 2018 г. и с тех пор лежит без движения, позволят определить легальность сделок с криптовалютами в РФ. Однако на прошлой неделе замглавы Минфина Алексей Моисеев сказал, что есть мнение о том, что принятия нового закона о маркетплейсе и поправок в ГК достаточно, чтобы проводить ICO.

«Есть точка зрения, что все, что написано в маркетплейсе, достаточно, чтобы легально, защищая обе стороны, проводить ICO. Есть другая точка зрения, что нет, недостаточно, надо все-таки отрегулировать в ЦФА (цифровые финансовые активы - ИФ). И вот я хочу послушать бизнес и узнать, что бизнес по этому поводу думает в части достаточно маркетплейса или недостаточно, потому что если окажется, что маркетплейса достаточно, то ну это становится менее принципиальным", - сказал замминистра, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, какие развилки в вопросе регулирования криптовалюты обсуждаются на данный момент. "Мы либру отдельно, эфир отдельно регулировать не будет, у нас есть понятие криптовалюты, которая определяется, и дальше (...) мы это регулируем либо запрещаем. Вот развилка в этом», - пояснил он.

Законопроект о создании в РФ так называемого супермаркета финансовых продуктов (marketplace), или «О совершении сделок с использованием электронной платформы», был принят Госдумой в первом чтении в июне. Данный институт позволит гражданам при помощи электронных платформ инвестировать свободные средства. Согласно тексту основного законопроекта, через marketplace граждане смогут заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, заключать договоры доверительного управления имуществом, а также сделки, «направленные на предоставление иных услуг финансового характера».

В прошлую сессию (24 июля) Госдума приняла в третьем чтении еще один закон, регулирующий инвестирование через электронные платформы. Это так называемый закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Согласно принятому закону, российские компании и ИП для реализации различных проектов смогут привлекать деньги граждан, ИП и юрлиц. Размер собственных средств оператора платформы должен составлять не менее 5 млн рублей, реестр операторов инвестиционных платформ будет вести ЦБ РФ.

Инвестировать в рамках платформ можно будет путем предоставления займов, а также путем приобретения эмиссионных ценных бумаг за исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг. Также разрешено инвестировать через покупку утилитарных цифровых прав. Норма о цифровых правах являлась новой и ранее в проекте закона не прописывалась. Согласно тексту, речь идет о праве требовать передачи вещи (вещей); праве требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или прав использования результатов интеллектуальной деятельности; право требовать выполнения работ или оказания услуг. В закон была введена такая разновидность ценных бумаг, как цифровое свидетельство. Все платформы должны будут контролироваться ЦБ, закрепляются требования к ним, а также к лицам, привлекающим инвестиции. Данный закон вступит в силу с 1 января 2020 г.

Во вторник первый зампред ЦБ Сергей Швецов, в ходе онлайн-конференции заявил, что сейчас идет работа над законопроектом по ЦФА. «Мы сейчас продолжаем работать над вторым законопроектом по цифровым активам. По краудфандинговым платформам закон был принят в прошлую сессию. Надеюсь, что и в эту сессию и закон о цифровых активах будет принят. Однако это не значит, что в нем будет легализован оборот криптовалют. Как я уже сказал, мы рассматриваем криптовалюту как высокотехнологичную пирамиду и не обираемся содействовать приобретению криптовалют нашими гражданами, тем более в инвестиционных целях», - сказал он.