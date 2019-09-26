Общество

Эксперт: Сейчас самое подходящее время для вакцинации от гриппа

Любая вакцинация не даст 100% защиту от заболеваний, как бы качественно она не была проведена. Об этом сообщила сегодня, 1 октября, заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции, посвященной вакцинации населения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Надежды Рагозиной, сейчас самое подходящее время для вакцинации от гриппа, чтобы сформировался иммунитет к периоду пика заболеваемости.

«В ноябре и декабре хуже прививаться», - сообщила спикер.

Стоит отметить, что в тот момент, когда человек решает сделать прививку, он должен быть абсолютно здоров.

В текущем году перед регионом поставлена задача - привить минимум 45% населения.

По словам Надежды Рагозиной, в настоящий момент процент исполнения плана невысокий.