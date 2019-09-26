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Общество

В 2019 году число псковичей, желающих привиться от гриппа, значительно снизилось

01.10.2019 11:39|ПсковКомментариев: 0

В 2019 году число желающих привиться от гриппа в Псковской области значительно снизилось. Об этом сообщила сегодня, 1 октября, заместитель главного врача Псковской городской поликлиники по профилактической работе Оксана Торгашева на пресс-конференции, посвященной вакцинации населения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Оксана Торгашева подчеркнула, что с этого года проводится активная вакцинация. Желающим сделать прививку можно обратиться в доврачебный прививочный кабинет или к терапевту в любую поликлинику города.

Вакцинация в поликлиниках проводится до 19.00 - до самого закрытия медучреждения, также желающие могут привиться в субботу.

Вакцинацию также осуществляют выездные ФАПы, в том числе по субботам и воскресеньям.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина сообщила, что прививаться необходимо лицам старше 60 лет, дошкольникам и школьникам, а также людям, склонным к инфекциям, беременным женщинам, работникам сферы общественного питания, военным, полицейским, категориям граждан, которые работают в общественных местах.

Беременным и детям до 18 лет необходима только вакцина без консерванта.

Вместе с тем, не рекомендуется проводить вакцинацию людям с аллергией на куриный белок, а также тем, у кого были негативные реакции на вакцинацию - температура под 40 градусов, отек в месте вакцинации.

Теги: #здоровье #вакцинация
Источник: Псковская Лента Новостей
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