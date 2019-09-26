Общество

Ежедневно более 100 человек прививаются в выездном ФАПе в Пскове

Ежедневно более 100 человек прививаются в выездном ФАПе. Об этом сообщила сегодня, 1 октября, заместитель главного врача ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» по профилактической работе Оксана Торгашева на пресс-конференции, посвященной вакцинации населения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В настоящий момент ФАП располагается в районе «Маяка» и показывает положительные результаты вакцинации. Оксана Торгашева сообщила, что при себе необходимо иметь паспорт и полис. Гражданам, предъявляющим только паспорт, в вакцинации также не будет отказано.

Расписание работы выездного ФАПа на «Маяке» - с 10 до 17 часов по будням, с 10 до 15 часов по субботам и с 10 до 14 часов в воскресение.

Прививку также можно сделать в доврачебном прививочном кабинете или обратившись к дежурному терапевту любой поликлиники города.