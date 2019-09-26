Общество

Комитет по здравоохранению Псковской области подозревают в сговоре с участником торгов

Сотрудники региональных УФАС и прокуратуры, а также управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России нашли нарушение федерального закона «О защите конкуренции» в действиях комитета по здравоохранению Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном УФАС, 27 сентября ведомство возбудило дело по пункту 1 части 1 статьи 17 этого закона.

«В этом пункте речь о координации деятельности участников организатором или заказчиком торгов, а также о заключении соглашений, нацеленных или приводящих к нарушению конкуренции, созданию преимущественных условий для каких-либо участников», - отметили в региональном УФАС.

Кроме того, в ведомстве добавили, что, кроме комитета по здравоохранению, ответчиком по делу являются ООО «Артстрой-21 век» (Великие Луки).

Само нарушение удалось выявить 28 августа 2019 года в ходе внеплановых проверок в рамках контроля за реализацией нацпроектов в сфере здравоохранения.

«Под пристальное внимание контролеров попали закупки модульных фельдшерских-акушерских пунктов для Псковской области. Это закупки - текущего и прошлого года. Стоимость двух контрактов - более 100 миллионов рублей. Специалисты зафиксировали переписку должностных лиц заказчика и потенциального участника. Переписка не предусмотрена законодательством, содержит признаки заключения антиконкурентного соглашения», - подчеркнули в областном УФАС.

В ведомстве заключили, что первое заседание по делу назначено на 18 октября 2019 года, на 16.00.